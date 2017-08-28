Плаваючі автомобілі і алігатори на вулицях: наслідки руйнівного урагану "Харві" в США (фотогалерея)

Президент США Дональд Трамп має намір відвідати Техас 29 серпня, щоб ознайомитися з масштабами наслідків стихії.

Наслідки урагану "Харві" в Техасі / REUTERS

Ураган Харві, який обрушився на американський штат Техас викликав катастрофічна повінь в місті Х'юстон. Евакуйовано 2 тисячі осіб, повідомляє ВВС.

В інших районах штату Техас тривають сильні зливи. У Х'юстоні введено надзвичайний стан у зв'язку з повінню.

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Роботу рятувальників ускладнює сильний вітер. Тисячі людей залишилися без електрики.

Зазначимо, що місцеві жителі повідомляють про аллигаторів, які з'являються на порозі їх будинків або ховаються під машинами. Таким чином тварини намагалися сховатися від стихії, що розбушувалася.

З-за урагану Харві алігатори окупували Техас / FBCSO Texas

Президент США Дональд Трамп має намір відвідати Техас 29 серпня, щоб ознайомитися з масштабами наслідків стихії.

Як повідомляв УНІАН, "Харві" став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан в Луїзіані. Ураган залишив без електрики в Техасі майже 300 тисяч осіб.