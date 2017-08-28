Рятувальники попередили про грози та сильний вітер по всій Україні

10:26, 28 серпня 2017
4
0

За інформацією рятувальників, вранці в Києві та Київській області гроза, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація Reuters
Ілюстрація Reuters

Сьогодні вранці у західних, північних та центральних областях грозові дощі, вдень у північній частині пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Плаваючі автомобілі і алігатори на вулицях: наслідки руйнівного урагану "Харві" в США (фотогалерея)

Крім того, за інформацією рятувальників, вранці в м. Києві та Київській області гроза, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
90 %
755 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин