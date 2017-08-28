Рятувальники попередили про грози та сильний вітер по всій Україні

За інформацією рятувальників, вранці в Києві та Київській області гроза, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

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Сьогодні вранці у західних, північних та центральних областях грозові дощі, вдень у північній частині пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Крім того, за інформацією рятувальників, вранці в м. Києві та Київській області гроза, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

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