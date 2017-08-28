На Житомирщині блискавки спричинили три пожежі за добу
В усіх випадках загоряння сталося внаслідок влучень у будівлі блискавок.
На Житомирщині за останню добу рятувальники ліквідували три загоряння сінників, що сталися внаслідок розрядів блискавок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
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Як зазначається у повідомленні, 27 серпня о 18:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння господарчої будівлі на території приватного домоволодіння в селі Головенка Житомирського району.
З’ясувалося, що вогнем повністю охоплено дерев’яний сінник, в якому зберігалися солома та дрова. Існувала загроза поширення займання на розташований впритул цегляний гараж. Свої дії рятувальники зосередили передусім на захисті від вогню суміжної будівлі. О 19:43 пожежу вдалося локалізувати та о 22:09 – ліквідувати. Рятувальники не допустили збільшення масштабів пожежі. Вогнем знищено сінник, 200 кг соломи та 20 куб. м дров.
Цієї ж доби вогнеборці загасили пожежу дерев’яного сінника в селі Хичів Хорошівського району. Там рятувальники запобігли перекидання вогню на поруч розташовані дві господарчі будівлі.
Ще одне займання сінника було ліквідовано черняхівськими вогнеборцями у селі Щеніїв.
За попередньою інформацією, в усіх випадках загоряння сталося внаслідок влучень у будівлі розрядів блискавок. Остаточні причини пожеж наразі встановлюється фахівцями.
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