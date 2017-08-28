Погода на тиждень: різке похолодання в Україні на вихідні зміниться "бабиним літом" (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, вже 1 вересня в Україну прийде потепління.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, в понеділок на сході України пройдуть дощі з грозами. На сході до + 34°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +24°, на півночі до + 24°. На півдні - до + 32°.
У вівторок, 29 серпня, в Україні буде хмарно, переважно без опадів. Спекотна погода на півдні і сході нарешті зміниться на похолодання до +24°, в інших регіонах України +15°...+21°.
У середу, 30 серпня, в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході до +24°, найхолодніше - на сході. Тут температура вдень знизиться до +15°.
У четвер на заході України різко потеплішає. Вдень температура повітря прогріється до +27°. На сході збережеться прохолодна погода. Вдень +16° - +22°.
У п'ятницю, 1 вересня, температура в Україні ще трохи підвищиться. На півдні і заході потеплішає до +28°, в інших регіонах +17°...+25°.
2 і 3 вересня в Україні буде сонячна погода. У суботу вдень найтепліше буде на заході України - до +30°, на решті території +22°...+28°. У неділю вдень в Україні від +23° до +30°.
Народний прогноз
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо — до ясної і холодної зими.
29 серпня - Хлібний (горіховий) Спас. Хлібний день — пекли перший коровай нового хліба. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.
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30 серпня - день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса — погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.
31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні. В цей день на конях не працюють, з ранку їх чистять, миють, заплітають їм гриви в коси, які прикрашають стрічками, і після відводять до обідні кропити святою водою.
1 вересня - Андрія Стратилата, мученика. Стратілат-тепляк. Цей день має бути теплим, хоч і казали: "День спекотний, але дихає осінню".
2 вересня - пророка Самуїла. Збираються у зграї перелітні птахи готуються до відльоту в теплі краї.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°