Погода на тиждень: різке похолодання в Україні на вихідні зміниться "бабиним літом" (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, вже 1 вересня в Україну прийде потепління.

На вихідні в Україну прийде тепла погода / galleryua.com, viktort

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, в понеділок на сході України пройдуть дощі з грозами. На сході до + 34°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +24°, на півночі до + 24°. На півдні - до + 32°.

Прогноз на 28 серпня / УНІАН

У вівторок, 29 серпня, в Україні буде хмарно, переважно без опадів. Спекотна погода на півдні і сході нарешті зміниться на похолодання до +24°, в інших регіонах України +15°...+21°.

Прогноз на 29 серпня / УНІАН

У середу, 30 серпня, в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході до +24°, найхолодніше - на сході. Тут температура вдень знизиться до +15°.

Прогноз на 30 серпня / УНІАН

У четвер на заході України різко потеплішає. Вдень температура повітря прогріється до +27°. На сході збережеться прохолодна погода. Вдень +16° - +22°.

Прогноз на 31 серпня / УНІАН

У п'ятницю, 1 вересня, температура в Україні ще трохи підвищиться. На півдні і заході потеплішає до +28°, в інших регіонах +17°...+25°.

Прогноз на 1 вересня / УНІАН

2 і 3 вересня в Україні буде сонячна погода. У суботу вдень найтепліше буде на заході України - до +30°, на решті території +22°...+28°. У неділю вдень в Україні від +23° до +30°.

Прогноз на 2 вересня / УНІАН

Прогноз на 3 вересня / УНІАН

Народний прогноз

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Якщо молоде бабине літо сонячне — чекай негоди на старе. Багато павутиння на бабине літо — до ясної і холодної зими.

29 серпня - Хлібний (горіховий) Спас. Хлібний день — пекли перший коровай нового хліба. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.

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30 серпня - день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса — погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.

31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні. В цей день на конях не працюють, з ранку їх чистять, миють, заплітають їм гриви в коси, які прикрашають стрічками, і після відводять до обідні кропити святою водою.

1 вересня - Андрія Стратилата, мученика. Стратілат-тепляк. Цей день має бути теплим, хоч і казали: "День спекотний, але дихає осінню".

2 вересня - пророка Самуїла. Збираються у зграї перелітні птахи готуються до відльоту в теплі краї.

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