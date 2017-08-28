Величезний град в Іспанії: стихія трощила авто і будівлі
Сильний вітер, що супроводжував стихію, поламав чимало дерев. Слідом за градом ще й почалася злива, яка спричинила паводки.
На півночі Іспанії, в провінції Астурія, несподівано з неба посипалися величезні крижані кульки. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".
Сильний вітер, що супроводжував стихію, поламав чимало дерев. Слідом за градом ще й почалася злива спричинила паводки.
Погода на тиждень: різке похолодання в Україні на вихідні зміниться "бабиним літом" (карта)
Розмиті десятки доріг, які з'єднують місто з навколишніми населеними пунктами. Влада оголосила "помаранчевий" - другий за рівнем небезпеки, - сигнал тривоги.
Як повідомляв УНІАН, США накрив ураган "Харві", який став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан в Луїзіані. Ураган залишив без електрики в Техасі майже 300 тисяч осіб.
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