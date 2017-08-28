Повені та зсуви в Сьєрра-Леоне забрали життя більше тисячі людей

Раніше рятувальники попереджали, що багато хто з більш ніж 600 людей, зниклих без вести, швидше за все, не виживуть.

Потерпілі від зсуву в Сьєрра-Леоне збираються в таборі для внутрішньо переміщених осіб / REUTERS

Кількість загиблих в результаті повеней і зсувів в Сьєрра-Леоне (Африка) перевищила тисячу осіб. Про це повідомляє АР з посиланням на місцеві влади.

"Понад 1000 людей загинули від зсувів і повеней, і ми не дізнаємося точного числа зараз", - заявила місцева влада. Раніше рятувальники попереджали, що багато хто з більш ніж 600 чоловік, зниклих без вести, швидше за все, не виживуть.

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З небезпечних районів евакуювали більше тисячі жителів.

Нагадаємо, що жертвами землетрусу на північному заході Ірану стали вісім осіб.