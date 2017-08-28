У Техасі від урагану "Харві" постраждали майже 7 мільйонів чоловік, десятки пропали без вісті

15:08, 28 серпня 2017
923
0

Щонайменше дві людини загинули. Влада просить населення не переміщатися затопленими вулицями.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Харві" в Техасі / REUTERS

У штаті Техас від урагану "Харві" постраждали близько 6,8 млн осіб. Відомо про меншій мірі двох жертв. Про це повідомляє Associated Press.

За даними метеорологів, в Х'юстоні і його передмістях випало близько 1 метра опадів.

Величезний град в Іспанії: стихія трощила авто і будівлі

Влада просить населення не переміщатися по затоплених вулицях.

Як повідомляв УНІАН, "Харві" став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан в Луїзіані. Ураган залишив без електрики в Техасі майже 300 тисяч осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
90 %
755 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин