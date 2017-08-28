У Техасі від урагану "Харві" постраждали майже 7 мільйонів чоловік, десятки пропали без вісті

Щонайменше дві людини загинули. Влада просить населення не переміщатися затопленими вулицями.

Наслідки урагану "Харві" в Техасі / REUTERS

У штаті Техас від урагану "Харві" постраждали близько 6,8 млн осіб. Відомо про меншій мірі двох жертв. Про це повідомляє Associated Press.

За даними метеорологів, в Х'юстоні і його передмістях випало близько 1 метра опадів.

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Влада просить населення не переміщатися по затоплених вулицях.

Як повідомляв УНІАН, "Харві" став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан в Луїзіані. Ураган залишив без електрики в Техасі майже 300 тисяч осіб.