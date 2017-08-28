Ураган "Харві" вирує в США: у ще одному американському штаті оголосили режим НС
У штаті Техас від урагану "Харві" вже постраждали близько 6,8 млн осіб.
Президент США Дональд Трамп оголосив федеральну надзвичайну ситуацію в штаті Луїзіана через шторм "Харві". Про це повідомляється в прес-релізі Білого дому, передають "РИА Новости".
"Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив, що в штаті Луїзіана існує надзвичайна ситуація і постановив (надати - ред.) федеральну допомогу в доповнення до заходів реагування штату та місцевих (влади)... у зв'язку з надзвичайними умовами, що виникли в результаті тропічного шторму "Харві", - йдеться в релізі.
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Як повідомляв УНІАН, "Харві" став найпотужніщим ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна", який призвів до затоплення міста Новий Орлеан в Луїзіані. Ураган залишив без електрики в Техасі майже 300 тисяч осіб.
У штаті Техас від урагану "Харві" вже постраждали близько 6,8 млн осіб. Відомо про щонайменше двох жертв.
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