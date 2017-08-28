В Україні завтра без опадів, температура вдень до + 24° (відеопрогноз)

16:30, 28 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в Україні буде хмарно, в більшості регіонів збережеться прохолодна погода.

Центр
  В Україні завтра практично без опадів / Центр

На сході і півдні України мінлива хмарність, температура вдень до +24°.

На заході України також хмарно, в деяких областях можливий дощ. Вдень до +21°.

У північних областях практично без опадів. Температура вдень від +15° до +19°. У центрі України без опадів, температура вдень до +20°.

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За народним прогнозом, 29 серпня - Хлібний (горіховий) Спас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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