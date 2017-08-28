В Україні завтра без опадів, температура вдень до + 24° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в Україні буде хмарно, в більшості регіонів збережеться прохолодна погода.
На сході і півдні України мінлива хмарність, температура вдень до +24°.
На заході України також хмарно, в деяких областях можливий дощ. Вдень до +21°.
У північних областях практично без опадів. Температура вдень від +15° до +19°. У центрі України без опадів, температура вдень до +20°.
Погода на тиждень: різке похолодання в Україні на вихідні зміниться "бабиним літом" (карта)
За народним прогнозом, 29 серпня - Хлібний (горіховий) Спас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.
Прогноз погоди на вівторок, 29 серпня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°
Віргінія, США
+ 20 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 90 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 3.5 м/с
Ймовірність опадів: 95 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Видимість: 13 км
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