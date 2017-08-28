У Києві завтра без опадів, вдень до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня у столиці без опадів, вдень до +17°.

У Києві буде хмарно з проясненнями / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +12°. Вітер північний, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:06, а зайде в 19:50.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 серпня, в більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, практично без опадів.

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