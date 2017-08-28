Грози до кінця дня накриють всю Україну
У низці областей нашої країни прогнозують пориви вітру 15-18 м/с.
До кінця доби 28 серпня в Україні очікуються грози, сильні зливи та град. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, посилаючись на дані Гідрометцентру.
"У Донецькій, Луганській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
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Також у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях прогнозують пориви вітру 15-18 м/с.
Як повідомляла Погода УНІАН, 29 серпня в Україні буде хмарно, в більшості регіонів збережеться прохолодна погода.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°