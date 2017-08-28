Грози до кінця дня накриють всю Україну

У низці областей нашої країни прогнозують пориви вітру 15-18 м/с.

В Україні дощитиме / фото УНІАН

До кінця доби 28 серпня в Україні очікуються грози, сильні зливи та град. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, посилаючись на дані Гідрометцентру.

"У Донецькій, Луганській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Також у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях прогнозують пориви вітру 15-18 м/с.

Як повідомляла Погода УНІАН, 29 серпня в Україні буде хмарно, в більшості регіонів збережеться прохолодна погода.