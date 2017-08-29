Ураган "Харві" в США призвів до загибелі щонайменше 8 осіб – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп, виступаючи в понеділок у Білому домі, заявив, що Штати вперше зіткнулися з подібним стихійним лихом.
Влада Техасу оголосили в понеділок, що, за останніми даними, ураган "Харві" призвів до загибелі не менше восьми осіб, повідомляють місцеві ЗМІ.
Як передає Радіо Свобода з посиланням на CNN, тропічний ураган "Харві" рухається у бік штату Луїзіана, де вже введено надзвичайний стан. У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості
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За словами мера Сільвестра Тернера, близько 5,5 тисяч осіб знаходяться в притулках і, як очікується, число це істотно зросте. Мер повідомив, що постраждалим потрібен одяг, підгузники, суміші дитячого харчування і продовольчі товари, медикаменти, а також добровольці для участі в рятувальних операціях.
Президент США Дональд Трамп, виступаючи в понеділок у Білому домі, заявив, що Штати вперше зіткнулися з подібним стихійним лихом.
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