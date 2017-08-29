В Україні сьогодні буде хмарно, температура до +25 (карта)

08:05, 29 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в Україні у більшості регіонів буде хмарно, температура повітря на сході прогріється до +25.

В Україні сьогодні мінлива хмарність / Центр
В Україні сьогодні мінлива хмарність / Центр

На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +25°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.

На заході України у вівторок також хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря підніметься до +20.

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У північних областях мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до +18°. У центрі також мінлива хмарність, у столиці можливий дощ, температура вдень до +19°.

В Україні сьогодні мінлива хмарність / УНІАН
В Україні сьогодні мінлива хмарність / УНІАН

За народним прогнозом, 29 серпня - Хлібний (горіховий) Спас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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