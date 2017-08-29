В Україні сьогодні буде хмарно, температура до +25 (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 серпня в Україні у більшості регіонів буде хмарно, температура повітря на сході прогріється до +25.
На сході хмарно з проясненнями, температура вдень до +25°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.
На заході України у вівторок також хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря підніметься до +20.
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У північних областях мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до +18°. У центрі також мінлива хмарність, у столиці можливий дощ, температура вдень до +19°.
За народним прогнозом, 29 серпня - Хлібний (горіховий) Спас. Якщо на третій Спас вода спокійна, то осінь буде тихою, а зима пройде без завірюх.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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