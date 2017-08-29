У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 29 серпня, вдень у Києві пройде невеликий дощ, температура до +17°.

Вдень у Києві пройде невеликий дощ / Фото: Олексій Лимаренко

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +11°. Вітер переважно північний і північно-західний, до 6.7 м/с.

Читайте також Погода на тиждень: різке похолодання в Україні на вихідні зміниться "бабиним літом" (карта)

Сонце в столиці зійшло у 06:06, а зайде в 19:50.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в Україні буде хмарно, температура до +25.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.