Ураган "Харві" вирує у США: кількість жертв продовжує зростати, проводиться масова евакуація (фотогалерея)

09:07, 29 серпня 2017
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Після найпотужнішого за останні 12 років урагану Харві регіон накрило наймасштабнішими за півстоліття паводками. Місцева влада попереджає, що ситуація буде тільки погіршуватися.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Харві" в США / REUTERS

Кількість жертв урагану "Харві", що бушує в США, вже збільшилася до дев'яти, десятки вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на місцеву владу.

Після найпотужнішого за останні 12 років урагану Харві регіон накрило наймасштабнішими за півстоліття паводками. Місцева влада попереджає, що ситуація буде тільки погіршуватися.

Під водою опинилися десятки машин, будинків, дороги і мости. Короткі замикання призводять до пожеж в будинках.

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Журналісти ТСН зв'язалися з українкою, яка живе в затопленому Х'юстоні - Галиною Королик. Вона розповіла, що в регіоні ніхто не очікував, що шторм буде настільки потужним.

"Ніхто не знав що так буде. Ми думали, що на півметра підніметься вода – ми вже не один раз таке переживали... В Америці, це не в Україні, ніхто консерви не робить, не запасається мішками, бо хто б міг подумати, що буде такий жах. А коли я в п'ятницю прийшла докупити води, то полки були просто пусті", - поділилася вона своїми враженнями.

Губернатор Техасу Грег Еббот зазначив, що влада не припиняє пошуки постраждалих та евакуацію людей.

Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві" рухається у бік штату Луїзіана, де вже введено надзвичайний стан. У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.

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