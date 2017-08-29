У штаті Біхар в Індії через повені загинули понад 500 осіб (фотогалерея)

09:50, 29 серпня 2017
7
0

Сильні дощі обрушилися на північ Індії, Непалу та Бангладеш на початку серпня. Повені є однією з найнебезпечніших природних стихій за кількістю жертв в Індії.

REUTERS
Повінь у штаті Біхар в Індії / REUTERS

Щонайменше 514 людей загинули через повені в індійському штаті Біхар в серпні. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Департамент управління надзвичайними ситуаціями штату (DMD).

"На сьогоднішній день число загиблих становить 514 осіб", — сказав представник DMD.

Понад 17 мільйонів осіб у 19 з 38 округів штату опинилися в тій чи іншій мірі зачеплені ударом стихії. Як і раніше діє 150 тимчасових притулків, в яких проживає 159 тисяч осіб. Влада розраховує, що постраждали штати повернуться до нормального життя протягом трьох-чотирьох днів, додав співрозмовник агентства.

Ураган "Харві" вирує у США: кількість жертв продовжує зростати, проводиться масова евакуація (фотогалерея)

Сильні дощі обрушилися на північ Індії, Непалу та Бангладеш на початку серпня. Повені є однією з найнебезпечніших природних стихій за кількістю жертв в Індії.

Як повідомляв УНІАН, повені і зсуви в Сьєрра-Леоне забрали життя понад тисячі людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин