У штаті Біхар в Індії через повені загинули понад 500 осіб (фотогалерея)
Сильні дощі обрушилися на північ Індії, Непалу та Бангладеш на початку серпня. Повені є однією з найнебезпечніших природних стихій за кількістю жертв в Індії.
Щонайменше 514 людей загинули через повені в індійському штаті Біхар в серпні. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Департамент управління надзвичайними ситуаціями штату (DMD).
"На сьогоднішній день число загиблих становить 514 осіб", — сказав представник DMD.
Понад 17 мільйонів осіб у 19 з 38 округів штату опинилися в тій чи іншій мірі зачеплені ударом стихії. Як і раніше діє 150 тимчасових притулків, в яких проживає 159 тисяч осіб. Влада розраховує, що постраждали штати повернуться до нормального життя протягом трьох-чотирьох днів, додав співрозмовник агентства.
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Сильні дощі обрушилися на північ Індії, Непалу та Бангладеш на початку серпня. Повені є однією з найнебезпечніших природних стихій за кількістю жертв в Індії.
Як повідомляв УНІАН, повені і зсуви в Сьєрра-Леоне забрали життя понад тисячі людей.
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