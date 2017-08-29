У штаті Біхар в Індії через повені загинули понад 500 осіб (фотогалерея)

Сильні дощі обрушилися на північ Індії, Непалу та Бангладеш на початку серпня. Повені є однією з найнебезпечніших природних стихій за кількістю жертв в Індії.

Повінь у штаті Біхар в Індії / REUTERS

Щонайменше 514 людей загинули через повені в індійському штаті Біхар в серпні. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Департамент управління надзвичайними ситуаціями штату (DMD).

"На сьогоднішній день число загиблих становить 514 осіб", — сказав представник DMD.

Понад 17 мільйонів осіб у 19 з 38 округів штату опинилися в тій чи іншій мірі зачеплені ударом стихії. Як і раніше діє 150 тимчасових притулків, в яких проживає 159 тисяч осіб. Влада розраховує, що постраждали штати повернуться до нормального життя протягом трьох-чотирьох днів, додав співрозмовник агентства.

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Сильні дощі обрушилися на північ Індії, Непалу та Бангладеш на початку серпня. Повені є однією з найнебезпечніших природних стихій за кількістю жертв в Індії.

Як повідомляв УНІАН, повені і зсуви в Сьєрра-Леоне забрали життя понад тисячі людей.