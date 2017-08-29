Яструб в машині і крокодил у дворі будинку: як тварини переживають ураган "Харві" в США (фото, відео)

11:15, 29 серпня 2017
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Жителі США, які постраждали від урагану, голими руками ловлять рибу в своїх будинках і годують яструбів в квартирах.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Харві" в США / REUTERS

Від руйнівного урагану "Харві", що обрушився на США, страждають не тільки люди, але і тварини, які також намагаються сховатись від стихії, часом вибираючи для цього досить цікаві місця.

Так, таксист Вільям Брюзо опублікував відео з яструбом, який залетів до нього в машину. Брюзо відлучився в магазин, щоб зробити запаси перед початком стихійного лиха. Коли він повернувся, в машині сидів наляканий ураганом птах і відмовлявся покидати її.

Чоловік відвіз яструба до себе додому. Там він дав йому води і нагодував сирими курячими серцями. Через день птицю забрали співробітники Центру порятунку диких тварин.

Іншими не менш небезпечними "біженцями", які шукають порятунку у будинках людей, стали алігатори. Вони буквально заполонили міста штату, очевидно, у пошуках порятунку від сильного вітру. Деякі з них заповзали прямо у двори будинків, а дехто навіть ховався під машинами.

FBCSO Техас
Алігатори заполонили вулиці Техасу / FBCSO Texas
FBCSO Техас
Алігатори на вулицях Техасу / FBCSO Texas

Про те, що затоплені будинки перетворилися на притулки для риб і говорити нічого. Так, житель американського міста Х'юстон в штаті Техас Саул Салдана голими руками зловив рибу у своєму будинку, затопленому після урагану «Харві». Його дочка Вівіана зняла полювання на відео і опублікувала його в інтернеті.

Однак зіркою мережі №1, звичайно, став пес, який ґрунтовно "підготувався" до урагану, запасшись пачкою корму. Пес втік від господарів увечері 25 серпня, а наступного ранку господар помітив пропажу одного з пакетів з кормом, які зберігалися на ґанку. Сусіди повідомили йому, що бачили пса на вулиці з кульком в зубах.

Завбачливий пес взяв з собою найцінніше / Facebook Tiele Dockens
Завбачливий пес взяв з собою найцінніше / Facebook Tiele Dockens

Як повідомляв УНІАН, "Харві" став самим потужним ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як на країну в 2005 році обрушився ураган "Катріна". Жертвами стихії вже стали десять осіб.

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