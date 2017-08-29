Зсув на південному заході Китаю: 3 людини загинули, десятки зникли без вісти (фото, відео)
Під завалами опинилися 34 житлових будинки. У рятувальних роботах задіяні більше 2 тисяч осіб.
Лихо сталося в понеділок вранці в селищі Чжанцзявань повіту Наюн в провінції Гуйчжоу. Під завалами опинилися 34 житлових будинки. Три людини загинули, ще 32 вважаються зниклими без вісті, повідомляє Хinhua.
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У рятувальних роботах задіяно понад 2 тис. осіб, у тому числі поліцейські, пожежники і медики. До робіт з пошуку людей також залучено 17 екскаваторів і 8 безпілотних літальних апаратів. На місці події чергують десятки швидких машин.
Як повідомляв УНІАН, в Сьєрра-Леоне в результаті сходу зсуву загинули 200 людей.
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