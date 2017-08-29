У Якутії вирує серпневий снігопад (фото, відео)

12:39, 29 серпня 2017
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Останні дні літа принесли сніг до Якутії.

29 серпня місто Нерюнгрі у Якутії виявилося засипаним першим снігом, а користувачі соцмереж почали публікувати його фотографії. Ще раніше, 26 серпня, сніг випав у районі якутського селища Айхал, передає Tjournal.

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До регіону ще прийде потепління — 2 вересня температура підніметься до + 19°.

#август2017 #снігопад #290817снег

Допис, поширений Вероніка Петрова (@vera3108)

Судячи із соцмереж, сніг випав і в окремих районах Амурської області.

Як повідомляла Погода УНІАН, 22 липня в Санкт-Петербурзі випав сніг.

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