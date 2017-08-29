Кількість жертв від зсуву у Китаї зросла до 15
Ще вісім осіб постраждали. Всі вони були направлені до лікарні, де їм надана необхідна допомога.
Кількість жертв обвалу гірських порід, що стався в понеділок в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю, досягла 15 осіб, ще вісім постраждали. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Центральне телебачення КНР.
Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 32 зниклих без вести. Всі постраждалі були направлені в лікарні, де їм надана необхідна допомога.
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Обвал стався в одному з сіл в повіті Наюн округу Біцзе провінції Гуйчжоу в понеділок о 10.44 за місцевим часом.
Прямий економічний збиток оцінюється в 5,1 мільйона юней (близько 765 тисяч доларів). Пошуково-рятувальні роботи тривають вже добу.
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