Руйнівний ураган в США: вже 14 жертв, метеорологи попереджають про можливе погіршення ситуації

Місцеві метеорологічні служби попереджають, що в найближчі дні сильні дощі продовжаться і можуть призвести до погіршення ситуації, а також до повеней в сусідніх штатах.

Наслідки урагану "Харві" в Техасі / REUTERS

До 14 осіб збільшилася кількість жертв урагану "Харві" в Техасі. Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

За інформацією телеканалу, сумну статистику поповнила сім'я з шести осіб, які сховалися від паводків у фургоні. Четверо з них - діти.

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Місцеві метеорологічні служби попереджають, що в найближчі дні сильні дощі продовжаться і можуть призвести до погіршення ситуації, а також до повеней в сусідніх штатах.

Рятувальники продовжують евакуацію місцевих жителів з найбільш постраждалих від стихії районів. У ніч на вівторок були врятовані і відправлені в пункти тимчасового розміщення кілька тисяч чоловік.

Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві" рухається у бік штату Луїзіана, де вже введено надзвичайний стан. У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.