"Кошмарний сценарій": в ООН прогнозують, що шторм "Харві" не затихне ще кілька днів
Один з наймасштабніших ураганів останніх десятиліть торкнувся величезної території, приблизно рівної всій площі Іспанії.
Шторм "Харві", що охопив великі території в США, не затихне ще кілька днів. З таким прогнозом виступила у вівторок Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), що є спеціалізованою установою ООН, повідомляє "ТАСС".
"З точки зору ВМО, це кошмарний сценарій. Він розгортається кілька днів і триватиме ще кілька днів", - заявила на брифінгу в Женеві офіційний представник ВМО Клер Нюллис. - Порушена величезна територія, приблизно рівна за площею Іспанії".
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У ВМО ситуацію з "Харві" розцінюють як "унікальну", оскільки "в останні пару днів він знаходиться приблизно на одному місці, що є досить незвичним". "Однак ми не можемо сказати, що це результат зміни клімату", - пояснила офіційний представник.
У ВМО очікують, що рясні дощі "погіршать ситуацію як в південно-східній частині Техасу, так і деяких районах Луїзіани". Нюллис нагадала, що метеослужба США розцінює цю ситуацію як "безпрецедентну". За прогнозами, зона шторму переміститься в штат Теннесі. Швидкість вітру зменшиться, але потенціал дощів зберігається і він як і раніше серйозний", - сказала офіційний представник.
Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві", жертвами якого стали 14 осіб, рухається в бік штату Луїзіана, де вже введено надзвичайний стан. У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.
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