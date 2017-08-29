В Україні завтра без опадів, температура вдень до + 23° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня, в Україні буде хмарно, в більшості регіонів збережеться прохолодна погода.
На сході і півдні України хмарно, температура вдень до +23°.
На заході України буде сонячно. Температура вдень до +22°.
У північних областях без опадів. Температура вдень від +17° до +19°. У центрі України без опадів, температура вдень до +19°.
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За народним прогнозом, 30 серпня - день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса — погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.
Прогноз погоди на середу, 30 серпня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Чернігів+26°... +14°
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Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
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Тиск: 760 мм
Вітер: 5.1 м/с
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