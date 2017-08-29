В Україні завтра без опадів, температура вдень до + 23° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня, в Україні буде хмарно, в більшості регіонів збережеться прохолодна погода.

На заході України погода завтра буде сонячною / 7-themes.com

На сході і півдні України хмарно, температура вдень до +23°.

На заході України буде сонячно. Температура вдень до +22°.

У північних областях без опадів. Температура вдень від +17° до +19°. У центрі України без опадів, температура вдень до +19°.

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За народним прогнозом, 30 серпня - день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса — погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.

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