Тоді і тепер: як виглядав Х'юстон до і після урагану (фото, відео)

16:20, 29 серпня 2017
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Жертвами руйнівного урагану "Харві" стали вже 14 осіб.

Наслідки шторму
Наслідки шторму "Харві" / REUTERS

Американське видання The New York Times опублікувало відео, на якому видно, як виглядали одні і ті ж місця в Х'юстоні до та після повені. Знімки «до» взяті з панорам Google Street View. На кадрах «після» видно, що в деяких місцях вода піднялася на кілька метрів.

А ось CNN опублікував фотографії, на яких користувачі можуть рухати слайдери на фото ліворуч-праворуч, щоб оцінити наслідки повені.

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Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві", жертвами якого стали 14 осіб, рухається в бік штату Луїзіана, де вже введено надзвичайний стан. У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.

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