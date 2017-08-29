У Києві завтра хмарно, вдень до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня у столиці без опадів, вдень до +17°.

У Києві завтра буде хмарно / Центр

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +9°. Вітер північний, до 3.2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:08, а зайде о 19:47.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 серпня, в Україні збережеться прохолодна погода, практично без опадів.

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