У Києві завтра хмарно, вдень до +17°

17:00, 29 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня у столиці без опадів, вдень до +17°.

Центр
У Києві завтра буде хмарно / Центр

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +9°. Вітер північний, до 3.2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:08, а зайде о 19:47.

В Україні завтра без опадів, температура вдень до + 23° (відеопрогноз)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 серпня, в Україні збережеться прохолодна погода, практично без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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