Похолодання в Україні: подекуди нічна температура впаде до +4°

18:17, 29 серпня 2017
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Температура вночі очікується 7-12°, у південних областях 11-16°; вдень 17-22°.

В Україні триває похолодання / фото УНІАН
В Україні триває похолодання / фото УНІАН

Завтра в Україні синоптики прогнозують подекуди короткочасний дощ, найвища температура сягатиме +23°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook.

"30 серпня в Україні: мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південних областях 11-16°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 23-25°; на високогір'ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°", - зауважили синоптики.

У Києві завтра хмарно, вдень до +17°

У Львові в середу буде без опадів. Температура вночі становитиме 6-8°, а вдень 21-23°.

На півдні, в Одесі 30 серпня опадів не очікується. Вночі буде 13-15°, вдень 20-22°.

У Дніпрі 30 серпня місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.

У Харкові завтра місцями пройде короткочасний невеликий дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

У Карпатах 30 серпня опади не очікуються. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в Україні очікується потепління 30-31-го серпня. 

"30-31 серпня температура знову піде вгору. І, за попередніми прогнозами, 1-е вересня обіцяє бути сонячним та теплим", - йшлося у її повідомленні.

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