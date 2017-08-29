Похолодання в Україні: подекуди нічна температура впаде до +4°
Температура вночі очікується 7-12°, у південних областях 11-16°; вдень 17-22°.
Завтра в Україні синоптики прогнозують подекуди короткочасний дощ, найвища температура сягатиме +23°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook.
"30 серпня в Україні: мінлива хмарність. У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південних областях 11-16°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 23-25°; на високогір'ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°", - зауважили синоптики.
У Києві завтра хмарно, вдень до +17°
У Львові в середу буде без опадів. Температура вночі становитиме 6-8°, а вдень 21-23°.
На півдні, в Одесі 30 серпня опадів не очікується. Вночі буде 13-15°, вдень 20-22°.
У Дніпрі 30 серпня місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.
У Харкові завтра місцями пройде короткочасний невеликий дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.
У Карпатах 30 серпня опади не очікуються. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.
Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в Україні очікується потепління 30-31-го серпня.
"30-31 серпня температура знову піде вгору. І, за попередніми прогнозами, 1-е вересня обіцяє бути сонячним та теплим", - йшлося у її повідомленні.
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