Кількість жертв урагану "Харві" зростає: у Х’юстоні загинув поліцейський
У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.
В американському Х’юстоні, штат Техас, офіційно заявили про загибель місцевого поліцейського в результаті потужного урагану «Харві».
Як передає кореспондент Reuters, голова поліції Х'юстона повідомив, що тіло було офіцера було знайдено у вівторок вранці. За попередньою інформацією, він загинув, коли намагався потрапити на свій пост на транспортному засобі через паводкові води.
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Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві", жертвами якого раніше стали 14 осіб, рухається в бік штату Луїзіана, де вже введено надзвичайний стан. У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.
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