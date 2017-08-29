Кількість жертв урагану "Харві" зростає: у Х’юстоні загинув поліцейський

У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.

Наслідки урагану "Харві" / REUTERS

В американському Х’юстоні, штат Техас, офіційно заявили про загибель місцевого поліцейського в результаті потужного урагану «Харві».

Як передає кореспондент Reuters, голова поліції Х'юстона повідомив, що тіло було офіцера було знайдено у вівторок вранці. За попередньою інформацією, він загинув, коли намагався потрапити на свій пост на транспортному засобі через паводкові води.

Читайте також Перша леді США прибула в зону стихійного лиха в туфлях на високих підборах (фото)

Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві", жертвами якого раніше стали 14 осіб, рухається в бік штату Луїзіана, де вже введено надзвичайний стан. У найближчі дні в Техасі та Луїзіані очікується випадання рекордної кількості опадів.