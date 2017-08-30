Ранок в Україні буде прохолодним, а вдень потеплішає – синоптик

03:39, 30 серпня 2017
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Дощі сьогодні можливі лише на Луганщині та Донеччині, Харківщина буде у хмарах. 

Синоптик розповіла про прогноз погоди на найближчі дні / фото УНІАН
Синоптик розповіла про прогноз погоди на найближчі дні / фото УНІАН

Сьогодні, 30 серпня, вранці буде прохолодно (+10+14 градусів), а вдень потеплішає до +17+22, на Заході – до +25.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Ранок в Україні холодненький - тому щось тепліше буде якраз, +10+14 градусів. Вдень потепліє, але - таке, +17+22 градуси. На заході до +25. Дощі можливі лише на Луганщині та Донеччині, Харківщина побуде у хмарах.  А так скрізь - без опадів», – прогнозує Діденко, посилаючись на дані метеограми.

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За словами синоптика, 31 серпня особливих змін у погоді не буде.

«1-го вересня потепліє трохи, сонечко буде. Але ось на сході задощить сильніше та буде холодно, +15+19 градусів. У Києві ночі, ранки холодні, день помірно теплий, від +18 до +22 градусів. Сухо найближчими днями», – додала Діденко.

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