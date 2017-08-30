Ранок в Україні буде прохолодним, а вдень потеплішає – синоптик
Дощі сьогодні можливі лише на Луганщині та Донеччині, Харківщина буде у хмарах.
Сьогодні, 30 серпня, вранці буде прохолодно (+10+14 градусів), а вдень потеплішає до +17+22, на Заході – до +25.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
«Ранок в Україні холодненький - тому щось тепліше буде якраз, +10+14 градусів. Вдень потепліє, але - таке, +17+22 градуси. На заході до +25. Дощі можливі лише на Луганщині та Донеччині, Харківщина побуде у хмарах. А так скрізь - без опадів», – прогнозує Діденко, посилаючись на дані метеограми.
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 1 вересня
За словами синоптика, 31 серпня особливих змін у погоді не буде.
«1-го вересня потепліє трохи, сонечко буде. Але ось на сході задощить сильніше та буде холодно, +15+19 градусів. У Києві ночі, ранки холодні, день помірно теплий, від +18 до +22 градусів. Сухо найближчими днями», – додала Діденко.
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°