Кількість жертв урагану "Харві" досягла 30 осіб - ЗМІ
У Х'юстоні і околицях міста було врятовано більше 13 тис. осіб.
В результаті тропічного урагану "Харві" в Техасі загинули, щонайменше, 30 осіб. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на місцеву владу. Однак офіційних даних про кількість загиблих через стихію немає.
Тоді і тепер: як виглядав Х'юстон до і після урагану (фото, відео)У Х'юстоні для уникнення мародерства, була введена комендантська година з опівночі до 5 ранку.
Як повідомляв УНІАН, українців немає серед постраждалих в результаті урагану "Харві".
Тропічний ураган "Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, з тих пір як в 2005 році як на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинули приблизно 1800 осіб.
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