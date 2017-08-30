В Україні сьогодні без опадів, температура вдень до +23° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня, в Україні буде хмарно, в більшості регіонів збережеться прохолодна погода.

Сьогодні В Україні збережеться прохолодна погода / texturify.com

На сході і півдні України хмарно, температура вдень до +22°.

На заході України буде сонячно. Температура вдень до +23°.

У північних областях без опадів. Температура вдень до +17°. У центрі України без опадів, температура вдень до +18°.

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За народним прогнозом, 30 серпня - день Мирона. Якщо на Мирона вранці туман і роса — погода буде стояти гарна. Золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту — до хорошої погоди. Ранній іній у кінці серпня — до багатого врожаю в наступному році.

Погода на 30 серпня / УНІАН

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