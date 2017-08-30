У Києві сьогодні хмарно, вдень до +17°

08:30, 30 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 30 серпня у столиці без опадів, вдень до +17°.

elektraua.livejournal.com
У Києві сьогодні буде хмарно / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +11°. Вітер північний, до 4.3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:08, а зайде о 19:47.

В Україні сьогодні без опадів, температура вдень до +23° (карта)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 серпня, в Україні збережеться прохолодна погода, практично без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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