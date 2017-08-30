Шторм "Харві": у Техасі випала рекордна кількість опадів за всю історію спостережень (фотогалерея)
Кількість опадів в одному з каналів у місті Монт-Белвью досягло в середині дня у вівторок 1320 мм. Це найбільший показник на континентальній частині країни за всю історію подібних спостережень.
Кількість опадів, що випали в одному з міст в штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановило рекорд в континентальній частині США. Про це повідомила у вівторок Національна метеорологічна служба країни, передає "ТАСС".
За її даними, фахівці зафіксували, що кількість опадів в одному з каналів у місті Монт-Белвью досягло в середині дня у вівторок 1320 мм. Це є найбільшим показником на континентальній частині країни за всю історію подібних спостережень.
Разом з тим рекорд, зафіксований на Гавайських островах, на які в 1950 році обрушився тропічний циклон Хікі, досі не побитий. Там в одному з населених пунктів тоді випало 1330 мм опадів.
Відзначимо, що в континентальні штати не входять Аляска (хоча і розташований на материку) і Гаваї, а також Острівні території США.
Тоді і тепер: як виглядав Х'юстон до і після урагану (фото, відео)
Як повідомляв УНІАН, українців немає серед постраждалих в результаті урагану "Харві".
Тропічний ураган "Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, з тих пір, як в 2005 році як на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинули близько 1800 осіб.
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