Шторм "Харві": у Техасі випала рекордна кількість опадів за всю історію спостережень (фотогалерея)

09:06, 30 серпня 2017
531
0

Кількість опадів в одному з каналів у місті Монт-Белвью досягло в середині дня у вівторок 1320 мм. Це найбільший показник на континентальній частині країни за всю історію подібних спостережень.

REUTERS
Паводки в США / REUTERS

Кількість опадів, що випали в одному з міст в штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановило рекорд в континентальній частині США. Про це повідомила у вівторок Національна метеорологічна служба країни, передає "ТАСС".

За її даними, фахівці зафіксували, що кількість опадів в одному з каналів у місті Монт-Белвью досягло в середині дня у вівторок 1320 мм. Це є найбільшим показником на континентальній частині країни за всю історію подібних спостережень.

Разом з тим рекорд, зафіксований на Гавайських островах, на які в 1950 році обрушився тропічний циклон Хікі, досі не побитий. Там в одному з населених пунктів тоді випало 1330 мм опадів.

Відзначимо, що в континентальні штати не входять Аляска (хоча і розташований на материку) і Гаваї, а також Острівні території США.

Тоді і тепер: як виглядав Х'юстон до і після урагану (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, українців немає серед постраждалих в результаті урагану "Харві".

Тропічний ураган "Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, з тих пір, як в 2005 році як на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинули близько 1800 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин