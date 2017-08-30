У середу вранці український літак АН-32П вилетить з Одеси до Батумі.

Український АН-32П гасить пожежі / фото УНІАН

Україна направить літак Державної служби з надзвичайних ситуацій до Грузії, щоб допомогти в гасінні лісових пожеж. Як повідомили у прес-службі глави Української держави, напередодні, 29 серпня, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.

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Глава держави повідомив, що Україна відправить літак ДСНС до Грузії, щоб допомогти в гасінні лісових пожеж.

«У середу вранці український літак АН-32П вилетить з Одеси до Батумі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два такі ж літаки Україна відправляла у листопаді 2016 року до Ізраїлю, коли там вирували лісові пожежі.