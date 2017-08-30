Біля берегів Сочі спостерігали відразу 9 смерчів (фото, відео)
Вихори не вийшли на сушу і ніякого збитку не заподіяли.
У вівторок, 29 серпня, вдень над морем біля берегів російського Сочі утворилися відразу 9 водяних смерчів. Про це повідомляє місцевий ресурс "Макс портал".
У соціальних мережах з'явилися численні фото та відео смерчів, які кружляли вздовж узбережжя від Адлера до Дагомисі. Як зазначається, вихори не вийшли на сушу і збитку ніякого не заподіяли.
Очевидці також опублікували відео того, як пасажирський літак приземлився в Сочі під час того, як поблизу не вщухали кілька смерчів.
Нагадаємо, що кількість опадів, що випали в одному з міст в штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановило рекорд в континентальній частині США. Кількість опадів в одному з каналів у місті Монт-Белвью досягло в середині дня у вівторок 1320 мм
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