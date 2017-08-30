Біля берегів Сочі спостерігали відразу 9 смерчів (фото, відео)

Вихори не вийшли на сушу і ніякого збитку не заподіяли.

На сушу смерчі не вийшли / "Макс портал"

У вівторок, 29 серпня, вдень над морем біля берегів російського Сочі утворилися відразу 9 водяних смерчів. Про це повідомляє місцевий ресурс "Макс портал".

#сочі #море Публікація від (@prosto_sova13) Сер 29 2017 о 5:41 PDT

У соціальних мережах з'явилися численні фото та відео смерчів, які кружляли вздовж узбережжя від Адлера до Дагомисі. Як зазначається, вихори не вийшли на сушу і збитку ніякого не заподіяли.

7смерчей над морем страшно красиво #силаприроды #сочі #смерч #уприродынетплохойпогоды Публікація від Яна (@yanadorovina) Сер 29 2017 о 5:45 PDT

Очевидці також опублікували відео того, як пасажирський літак приземлився в Сочі під час того, як поблизу не вщухали кілька смерчів.

Нагадаємо, що кількість опадів, що випали в одному з міст в штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановило рекорд в континентальній частині США. Кількість опадів в одному з каналів у місті Монт-Белвью досягло в середині дня у вівторок 1320 мм