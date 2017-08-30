У Китаї на два місяці раніше випав сніг (фото)

11:05, 30 серпня 2017
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Для регіону Внутрішня Монголія такі снігопади характерні для кінця жовтня-початку листопада.

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У Китаї випало 10 см снігу / "Сіньхуа"

На північ Китаю прийшов перший у цьому сезоні сніг – майже на два місяці раніше, ніж її чекали. Про це йдеться в сюжеті програми "ТСН.Ранок".

Сніг в Китаї /
Сніг в Китаї / "Сіньхуа"

Для регіону Внутрішня Монголія такі снігопади характерні для кінця жовтня-початку листопада. Але 10 сантиметрів снігу, що випали в серпні, застали зненацька місцевих. Тим більше, що скучити за зимовою погодою жителі ще не встигли – в останній раз сніг лежав там лише три місяці тому.

Сніг в Китаї /
Сніг в Китаї / "Сіньхуа"

Як повідомляла Погода-УНІАН, напередодні на Якутію обрушився серпневий снігопад. Також сніг випав і в окремих районах Амурської області.

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