У Китаї на два місяці раніше випав сніг (фото)
Для регіону Внутрішня Монголія такі снігопади характерні для кінця жовтня-початку листопада.
На північ Китаю прийшов перший у цьому сезоні сніг – майже на два місяці раніше, ніж її чекали. Про це йдеться в сюжеті програми "ТСН.Ранок".
Для регіону Внутрішня Монголія такі снігопади характерні для кінця жовтня-початку листопада. Але 10 сантиметрів снігу, що випали в серпні, застали зненацька місцевих. Тим більше, що скучити за зимовою погодою жителі ще не встигли – в останній раз сніг лежав там лише три місяці тому.
Як повідомляла Погода-УНІАН, напередодні на Якутію обрушився серпневий снігопад. Також сніг випав і в окремих районах Амурської області.
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