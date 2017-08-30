У Мумбаї через зливи загинули п'ять осіб
У вівторок на прибережне місто Мумбаї обрушилася потужна злива, яка фактично паралізувала життя в багатомільйонному місті.
Щонайменше п'ять осіб загинули у індійської ділової столиці Мумбаї в результаті найсильніших за останні 12 років дощів. Про це повідомили "РИА Новости" в регіональному офісі Національного управління з надзвичайних ситуацій (NDMA).
У вівторок на прибережний місто Мумбаї обрушилася потужна злива, який фактично паралізував життя в багатомільйонному місті. Низовинні ділянки мумбайської агломерації виявилися затоплені, в результаті чого рух як автомобільного, так і залізничного транспорту в цих районах було неможливо.
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Негода позначилася і на роботі аеропорту Мумбаї – десять рейсів були скасовані, сім літаків були змушені піти на запасні аеродроми, багато рейси здійснювалися з затримками. У різних частинах Мумбаї за день зафіксували до 33 сантиметрів опадів, що становить сьому частину всіх опадів за два місяці мусону і стало найвищим показником з 2005 року.
"Було виявлено п'ять тіл (загиблих). Але сьогодні ситуація нормальна, дощ припинився, хоча раніше хмарно. Залізничний транспорт працює на знижених швидкостях, вчора він стояв зовсім. Рух на автошляхах нормалізувався", — заявив представник NDMA.
Троє загинули в Мумбаї із-за обвалення житлового будинку в результаті дощу, ще двоє загинули під входить до мумбайську агломерацію місті Тхана.
Хоча шторм залишив територію Мумбаї і переміщується на північ до штаті Гуджарат, метеорологи прогнозують, що в найближчі дні у фінансовій столиці Індії як і раніше можливі короткочасні дощі та зливи з "сильними та дуже сильними опадами".
Як повідомляв УНІАН, кількість опадів, що випали в одному з міст в штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановило рекорд в континентальній частині США. Кількість опадів в одному з каналів у місті Монт-Белвью досягло в середині дня у вівторок 1320 мм
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