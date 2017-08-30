Український літак вилетів до Грузії: допомагатиме гасити лісові пожежі (фото)

11:38, 30 серпня 2017
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Пожежний літак Ан-32П ДСНС вилетів в район Абастумані для гасіння лісових пожеж у гірській місцевості.

Український пожежний літак вилетів до Грузії / фото facebook.com/mvs.gov.ua
Український пожежний літак вилетів до Грузії / фото facebook.com/mvs.gov.ua

Літак Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилетів до Грузії для надання допомоги у гасінні лісових пожеж у гірській місцевості. Про це повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook.

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Пожежний літак вилетів до Грузії / фото facebook.com/mvs.gov.ua
Пожежний літак вилетів до Грузії / фото facebook.com/mvs.gov.ua

«О 9:06 30 серпня пожежний літак Ан-32П ДСНС вилетів в район Абастумані (Грузія) для виконання заходів щодо гасіння лісових пожеж у гірській місцевості», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що допомога надається за дорученням президента Петра Порошенка відповідно до запиту Уряду Грузії.

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