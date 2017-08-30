Останній день літа в Україні: синоптик прогнозує тепло на заході та подих осені на сході
Загалом у нашій країні в останній день літа переважно буде без опадів й +18+23 градуси.
Завтра в Україні очікується трохи літа, трохи осені. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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"Літо - на заході, бо сонячно і тепло, до +26, а на Закарпатті може й до +30 градусів. Осінню дихне на сході, +17+19 і дощики чи просто щільна хмарність", - йдеться у її прогнозі.
Синоптик додала, що загалом переважно буде без опадів й +18+23 градуси. У Києві 31 серпня без опадів, до +19+20 градусів.
"Першого вересня все майже так само, трохи інтенсивніші дощі на сході плюс Полтавщина, Дніпро та Запоріжжя. Вихідні у столиці будуть хорошими, сухо та помірно тепло", - розповіла Діденко.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня різке похолодання в Україні на вихідних зміниться "бабиним літом".
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°