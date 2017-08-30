Останній день літа в Україні: синоптик прогнозує тепло на заході та подих осені на сході

Загалом у нашій країні в останній день літа переважно буде без опадів й +18+23 градуси.

В останній день літа в Україні подекуди відчуватиметься осінь / фото УНІАН

Завтра в Україні очікується трохи літа, трохи осені. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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"Літо - на заході, бо сонячно і тепло, до +26, а на Закарпатті може й до +30 градусів. Осінню дихне на сході, +17+19 і дощики чи просто щільна хмарність", - йдеться у її прогнозі.

Синоптик додала, що загалом переважно буде без опадів й +18+23 градуси. У Києві 31 серпня без опадів, до +19+20 градусів.

фото facebook.com/tala.didenko

"Першого вересня все майже так само, трохи інтенсивніші дощі на сході плюс Полтавщина, Дніпро та Запоріжжя. Вихідні у столиці будуть хорошими, сухо та помірно тепло", - розповіла Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня різке похолодання в Україні на вихідних зміниться "бабиним літом".