Шторм "Харві" обрушився на Луїзіану

Максимальна швидкість вітру досягає приблизно 72 кілометрів на годину.

Шторм "Харві" в США / REUTERS

Тропічний шторм "Харві" обрушився на узбережжя США в районі штату Луїзіана. Про це повідомляє національний центр США з попередження ураганів.

За даними центру, шторм вийшов на сушу приблизно в 8 кілометрах від населеного пункту Кемерон в Луїзіані. Максимальна швидкість вітру досягає приблизно 72 кілометрів на годину.

Як повідомили синоптики, шторм повинен принести з собою велику кількість опадів перш ніж покине Луїзіани. Потім він попрямує у бік Арканзасу, Теннессі і Міссурі.

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Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, з тих пір, як в 2005 році як на країну обрушився ураган "Катріна". Кількість опадів, що випали у місті Монт-Белвью в штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановило рекорд в континентальній частині США.