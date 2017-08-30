Стамбул паралізований через сильні зливи (відео)

Містом не ходить громадський транспорт. Влада просить людей бути обережними і без потреби не виходити на вулицю.

Вода зносить торговельні лотки, літні тераси кафе / скріншот

Сильні зливи паралізували життя в Стамбулі. В результаті стихії вулиці міста опинилися затоплені. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Вода зносить торговельні лотки, літні тераси кафе. Вітер ламає гілки дерев.

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Містом не ходить громадський транспорт. За кермо не наважуються сідати і водії приватних автомобілів. Щоб уберегти власні будинки і магазини від затоплення, стамбульці нашвидкуруч намагаються змайструвати захисні бар'єри. Влада просить людей бути обережними і без потреби не виходити на вулицю.

Як повідомляв УНІАН, в результаті тропічного урагану "Харві" в Техасі загинули, щонайменше, 30 осіб. Сьогодні шторм досягнув узбережжя Луїзіани.