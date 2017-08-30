Кількість жертв зсуву у Китаї зросла до 23 осіб

Пошуково-рятувальні роботи тривають вже більше 50 годин, в них беруть участь більше 2 тисяч осіб.

Обвал стався в одному з сіл в провінції Гуйчжоу / Хіпһиа

Кількість жертв обвалу гірських порід, що стався в понеділок в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю, досягла 23, ще 12 осіб числяться зниклими без вісті. Про це повідомляє Xinhua.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих і 32 зниклих без вісти. Станом на 16.00 середовища рятувальники витягли з-під уламків 23 тіла жертв.

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Обвал стався в одному з сіл в повіті Наюн округу Бицзе провінції Гуйчжоу в понеділок о 10.44 за місцевим часом. Пошуково-рятувальні роботи тривають вже більше 50 годин, в них беруть участь більше 2 тисяч осіб.