Сніг, урагани, землетруси, пожежі та пекельна спека: чим запам'яталося "катастрофічне" літо-2017 (відео)

15:35, 30 серпня 2017
15
0

Літо-2017 запам'ятається рекордною кількістю катаклізмів / фото REUTERS
Літо-2017 запам'ятається рекордною кількістю катаклізмів / фото REUTERS

Цього літа погода у різних куточках планети була непередбачуваною, а часом і нещадною. Справжньою аномалією став сніг, який випав у Кенії, Росії, Швейцарії, Італії. Відчули усі жителі Європи і пекельну спеку, температура повітря підіймалася вище 40 градусів.

Впродовж літа у різних країнах вирували урагани, тайфуни, відбувалися землетруси, повені, зсуви. На Львівщину та Туреччину обрушився руйнівний град завбільшки як м'яч для гольфу, який потрощив домівки, автомобілі та травмував людей.

У штаті Біхар в Індії через повені загинули понад 500 осіб (фотогалерея)

Одним із найбільших катаклізмів став ураган "Харві", який накрив американський штат Техас, а згодом і Луїзіану. Він став найпотужнішим у США за останні 12 років, з тих пір як у 2005 році Штати накрив ураган "Катріна". Науковці кажуть - такі погодні аномалії викликані змінами клімату, далі погода буде погіршуватися ще більше.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин