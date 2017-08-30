Сніг, урагани, землетруси, пожежі та пекельна спека: чим запам'яталося "катастрофічне" літо-2017 (відео)
Цього літа погода у різних куточках планети була непередбачуваною, а часом і нещадною. Справжньою аномалією став сніг, який випав у Кенії, Росії, Швейцарії, Італії. Відчули усі жителі Європи і пекельну спеку, температура повітря підіймалася вище 40 градусів.
Впродовж літа у різних країнах вирували урагани, тайфуни, відбувалися землетруси, повені, зсуви. На Львівщину та Туреччину обрушився руйнівний град завбільшки як м'яч для гольфу, який потрощив домівки, автомобілі та травмував людей.
У штаті Біхар в Індії через повені загинули понад 500 осіб (фотогалерея)
Одним із найбільших катаклізмів став ураган "Харві", який накрив американський штат Техас, а згодом і Луїзіану. Він став найпотужнішим у США за останні 12 років, з тих пір як у 2005 році Штати накрив ураган "Катріна". Науковці кажуть - такі погодні аномалії викликані змінами клімату, далі погода буде погіршуватися ще більше.
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