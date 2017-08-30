У світі стрімко зростає кількість стихійних лих - The Economist (інфографіка)

При цьому кількість жертв природних катастроф скорочується.

Шторм "Харві" в Техасі / REUTERS

Американське місто Х'юстон у Техасі зіткнулося з найгіршим погодним катаклізмом за останні 50 років. Через тропічний шторм "Харві" у деяких регіонах випало 1,27 метра опадів всього за чотири дні. І погода не поліпшується.

Для тропічної системи континентальної Америки така кількість опадів стала рекордною. Відсутність ефективної стічної системи в місті з населенням 6,5 мільйонів людей, зведеному на глинистому грунті, призвело до масштабної повені. Жертвами шторму в місті стали 9 людей, сотні були змушені покинути домівки.

Згідно з даними ООН, Америка разом із Китаєм і Індією посіла перше місце за кількістю природних катаклізмів у світі за період з 1995 до 2015 року, пише The Economist.

Країни за чисельністю природних катастроф / The Economist

При цьому враховувалися землетруси, шторми, повені, випадки аномальної спеки, які призводили до загибелі щонайменше 10 осіб, шкодили більше ніж 100 жителям і ставали причиною введення надзвичайного стану. З 1970 року кількість природних катаклізмів у світі зросла в чотири рази. Тільки в минулому році їх сталося 400.

Читайте також Кількість жертв урагану "Харві" досягла 30 осіб - ЗМІ

Інша група катаклізмів, пов'язаних з погодою або кліматичними змінами, включає декілька менші за масштабом події. У цю категорію потрапили випадки, коли через стихію загинула одна людина і були нанесені серйозні збитки. Дані свідчать, що таких катаклізмів теж стало більше. Згідно з оцінкою, складеної страховою компанією Munich Re, що зараз відбувається в шість разів більше гідрологічних випадків, ніж в 1980-му році. У минулому році кількість таких подій досягла історичного рекорду.

При цьому, незважаючи на те, що кількість катаклізмів зростає кожен рік, значно менше людей гине через них. Станом на 1970 рік щорічно від природних стихій гинуло 200 тисяч людей. Цю цифру вдалося сильно скоротити завдяки заходам безпеки, таких як поліпшення якості будівництва будинків і створення схем запобігання повеней.

Як повідомляв УНІАН, тропічний ураган "Харві" став найбільш руйнівним на території США за останні 12 років, з тих пір, як в 2005 році як на країну обрушився ураган "Катріна". Кількість опадів, що випали у місті Монт-Белвью в штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановило рекорд в континентальній частині США.