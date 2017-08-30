В Україні завтра практично без опадів, на заході вдень до +26° (видеопрогноз)

16:30, 30 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня на сході України місцями пройдуть дощі, на заході буде сонячно.

фото УНІАН
У центрі України завтра без опадів / фото УНІАН

На сході України завтра буде хмарно, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +22°. На півдні мінлива хмарність, температура до +22°.

На заході України буде сонячно. Найтепліше буде в Закарпатській області, там вдень температура повітря прогріється до +26°.

У північних областях хмарно. Температура до +18°. У центрі України без опадів, температура вдень до +19°.

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За народним прогнозом, 31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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