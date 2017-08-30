У Києві завтра мінлива хмарність, вдень до +19°

17:00, 30 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня у столиці без опадів, удень до +19°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +11°. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:09, а зайде в 19:45.

В Україні завтра практично без опадів, на заході вдень до +26° (видеопрогноз)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 серпня, в Україні місцями незначно потеплішає, практично без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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