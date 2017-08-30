У Києві завтра мінлива хмарність, вдень до +19°

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня у столиці без опадів, удень до +19°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +11°. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:09, а зайде в 19:45.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 серпня, в Україні місцями незначно потеплішає, практично без опадів.

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