Як 27 мільйонів басейнів: на півдні США вже випала річна норма опадів

Телеканал Fox News зазначає, що кількість опадів, які випали на півдні країни, помістилася б в 27 мільйонів плавальних басейнів для Олімпійських ігор.

Шторм "Харві" в США / REUTERS

Близько 57 трлн літрів води випало на півдні США в результаті зливових дощів, які приніс з собою шторм "Харві". Про це повідомив телеканал Fox News, передає "ТАСС".

Він не став приводити кількість опадів в міліметрах, а вказував обсяг галонами і літрах. Так, за даними телеканалу, до кінця середовища на території США обрушився шторм має випасти ще до 23 трлн літрів води. При цьому Fox News зазначає, що кількість вже випали на півдні США опадів помістилося б в 27 млн плавальних басейнів для Олімпійських ігор.

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Зазначимо, що за минулі дні на Техас випало вже більше річної норми опадів. Національна метеорологічна служба країни повідомила, що кількість опадів, що випали в одному з міст в американському штаті Техас, на який обрушився шторм "Харві", встановила рекорд в континентальній частині США.