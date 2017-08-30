Ураган "Харві": у США зросла кількість загиблих від стихії

У США заявили, що федеральні урядові установи будуть допомагати постраждалим доти, поки це буде необхідно.

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В американському штаті Техас зросла кількість загиблих внаслідок урагану «Харві» до 20 осіб. Про це повідомляє видання Fox News.

Зазначається дві смерті зареєстрували на північ від Х'юстона. Один із загиблих, за словами свідків, намагався переплисти затоплену вулицю.

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При цьому у міністерстві внутрішньої безпеки США очікують, що зруйнований стихією штат доведеться відновлювати багато років. У відомстві також наголосили, що федеральні урядові установи будуть допомагати постраждалим доти, поки це буде необхідно.

Як повідомляв УНІАН раніше, тропічний шторм "Харві" обрушився на узбережжя США в районі штату Луїзіана. За даними центру, шторм вийшов на сушу приблизно в 8 кілометрах від населеного пункту Кемерон в Луїзіані. Максимальна швидкість вітру досягає приблизно 72 кілометрів на годину.