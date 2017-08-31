В Україні сьогодні практично без опадів, температура вдень до +25° (карта)

08:05, 31 серпня 2017
2
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня в Україні переважно хмарно, на сході пройдуть дощі.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

На сході і півдні України буде хмарно, температура вдень до +19°.

На заході України буде сонячно. Температура вдень до +25°.

У північних областях без опадів. Температура вдень до +17°. У центрі України без опадів, температура вдень до +18°.

У світі стрімко зростає кількість стихійних лих - The Economist (інфографіка)

За народним прогнозом, 31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні. В цей день на конях не працюють, з ранку їх чистять, миють, заплітають їм гриви в коси, які прикрашають стрічками, і після відводять до обідні кропити святою водою.

Погода на 31 серпня / УНІАН
Погода на 31 серпня / УНІАН

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин