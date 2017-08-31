В Україні сьогодні практично без опадів, температура вдень до +25° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня в Україні переважно хмарно, на сході пройдуть дощі.
На сході і півдні України буде хмарно, температура вдень до +19°.
На заході України буде сонячно. Температура вдень до +25°.
У північних областях без опадів. Температура вдень до +17°. У центрі України без опадів, температура вдень до +18°.
У світі стрімко зростає кількість стихійних лих - The Economist (інфографіка)
За народним прогнозом, 31 серпня - день Фрола і Лавра. Цей день у народі вважається днем Фрола і Лавра, покровителів коней, і на іконах поруч з ликами святих дуже часто зображувалися коні. В цей день на конях не працюють, з ранку їх чистять, миють, заплітають їм гриви в коси, які прикрашають стрічками, і після відводять до обідні кропити святою водою.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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