У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 серпня у столиці без опадів, вдень до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +10°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:09, а зайде в 19:45.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 серпня, в Україні на заході незначно потеплішає, на сході пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.