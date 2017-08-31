"Харві" втратив статус шторму

08:57, 31 серпня 2017
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При цьому синоптики відзначають, що дощі, викликані штормом, продовжаться в східному регіоні Техасу, а також на заході Луїзіани.

На даний момент природне явище отримало статус тропічної депресії / REUTERS
Шторм "Харві" в США / REUTERS

Ураган "Харві", що обрушився на південь США, ослабнув до категорії тропічної депресії. Про це повідомила Національна метеорологічна служба країни.

Згідно з даними метеорологів, шторм знаходиться в 15 км на північний захід від міста Александрія (штат Луїзіана) і продовжує рух вглиб континенту. Максимальна швидкість вітру в зоні стихії становить близько 15 м/с.

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При цьому синоптики відзначають, що дощі, викликані штормом, продовжаться в східному регіоні Техасу, а також на заході Луїзіани.

Атмосферне явище класифікується як шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає 17,4 м/c. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом. При зниженні швидкості вітру до 17,4 м/c явище класифікується як тропічна депресія.

Нагадаємо, що через сильні зливи, що послідували за ураганом "Харві" хімічний завод в затопленому місті Х'юстон в найближчі дні може зайнятися або вибухнути.

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